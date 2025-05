Caribbean Premier League (CPL) 2025 set to return with 34 thrilling T20 matches

Six clubs will compete in a double round-robin format, with the top four advancing to the playoffs.

The Caribbean Premier League (CPL) 2025 is all set to return from August 14 to September 21 for a full-running schedule of 34 T20 matches. These matches will be played in six Caribbean countries - Antigua and Barbuda, Barbados, Guyana, St Kitts and Nevis, St Lucia, and Trinidad & Tobago.

Six clubs will play against each other in double round-robin format and the top four teams will compete in the playoffs. The final will be held at the Providence Stadium in Guyana. Cricket enthusiasts are eagerly waiting to see the Kings from St Lucia defend their crown against great competitors like Trinbago Knight Riders and Guyana Amazon Warriors.

Caribbean Premier League (CPL) 2025 - Match Schedule

August 15 - St Kitts and Nevis Patriots v/s Antigua & Barbuda Falcons (Warner Park Sporting Complex, St Kitts)

August 16 - St Kitts & Nevis Patriots v/s Guyana Amazon Warriors (Warner Park Sporting Complex, St Kitts)

August 17 - Antigua & Barbuda Falcons v/s Barbados Royals (Sir Vivian Richards Stadium, Antigua)

August 17 - St Kitts & Nevis Patriots v/s Trinbago Knight Riders (Warner Park Sporting Complex, St Kitts)

August 18 - Antigua & Barbuda Falcons v/s Saint Lucia Kings (Sir Vivian Richards Stadium, Antigua)

August 20 - St Kitts & Nevis Patriots v/s Saint Lucia Kings (Warner Park Sporting Complex, St Kitts)

August 21 - Antigua & Barbuda Falcons v/s Trinbago Knight Riders (Sir Vivian Richards Stadium, Antigua)

August 22 - St Kitts & Nevis Patriots v/s Barbados Royals (Warner Park Sporting Complex, St Kitts)

August 23 - Antigua & Barbuda Falcons v/s Guyana Amazon Warriors (Sir Vivian Richards Stadium, Antigua)

August 24 - Saint Lucia Kings v/s Trinbago Knight Riders (Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia)

August 24 - Antigua & Barbuda Falcons v/s St Kitts & Nevis Patriots (Sir Vivian Richards Stadium, Antigua)

August 25 - Saint Lucia Kings v/s Barbados Royals (Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia)

August 27 - Saint Lucia Kings v/s Guyana Amazon Warriors (Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia)

August 28 - Trinbago Knight Riders v/s Antigua & Barbuda Falcons (TBD, Trinidad)

August 29 - Saint Lucia Kings v/s St Kitts & Nevis Patriots (Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia)

August 30 - Trinbago Knight Riders v/s Barbados Royals (TBD, Trinidad)

August 31 - Trinbago Knight Riders v/s Guyana Amazon Warriors (TBD, Trinidad)

August 31 - Saint Lucia Kings v/s Antigua & Barbuda Falcons (Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia)

September 2 - Trinbago Knight Riders v/s St Kitts & Nevis Patriots (TBD, Trinidad)

September 5 - Trinbago Knight Riders v/s Saint Lucia Kings (TBD, Trinidad)

September 5 - Barbados Royals v/s Guyana Amazon Warriors (Kensington Oval, Barbados)

September 6 - Barbados Royals /vs Antigua & Barbuda Falcons (Kensington Oval, Barbados)

September 7 - Guyana Amazon Warriors v/s Trinbago Knight Riders (Providence Stadium, Guyana)

September 7 - Barbados Royals v/s Saint Lucia Kings (Kensington Oval, Barbados)

September 8 - Guyana Amazon Warriors v/s St Kitts & Nevis Patriots (Providence Stadium, Guyana)

September 11 - Guyana Amazon Warriors v/s Antigua & Barbuda Falcons (Providence Stadium, Guyana)

September 12 - Barbados Royals v/s St Kitts & Nevis Patriots (Kensington Oval, Barbados)

September 13 - Barbados Royals v/s Trinbago Knight Riders (Kensington Oval, Barbados)

September 13 - Guyana Amazon Warriors v/s Saint Lucia Kings (Providence Stadium, Guyana)

September 15 - Guyana Amazon Warriors v/s Barbados Royals (Providence Stadium, Guyana)

September 17 - Eliminator 3rd v/s 4th (Providence Stadium, Guyana)

September 18 - Qualifier 1 (1st v/s 2nd) (Providence Stadium, Guyana)

September 20 - Qualifier 2 (Loser Q1 v/s Winner Eliminator) (Providence Stadium, Guyana)

September 22 - Final (Providence Stadium, Guyana)