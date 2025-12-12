Mas Dominik 2026: Dominica releases official Carnival Calendar

Dominica’s Carnival is a burst of color and creativity, with each event showcasing the island’s rich traditions and cultural spirit.

12th of December 2025

Dominica: The highly awaited cultural celebration of Dominica - Mas Dominik, has been officially unveiled by the Ministry of Tourism. According to the schedule, the carnival celebration starts from January 1, 2026, and runs through till February 26, 2026. This spectacular event will be a mix of parades, village mas, music, dance and non-stop celebration for both locals and tourists alike. 

Dominica Carnival Calendar 2026

December 2025: 

Saturday, December 13: Calypso Eliminations 

January 2026: 

Thursday, January 1: ROTB Carnival Edition 

Thursday, January 8: ROTB Carnival Edition 

Saturday, January 10: National Parade and Official Opening (Mas Domnik) 

Thursday, January 15: ROTB Carnival Edition 

Saturday, January 17: Calypso Quarterfinals; Drink With Intent; Portsmouth Town Carnival 

Thursday, January 22: ROTB Carnival Edition 

Saturday, January 24: Grandbay Village Carnival 

Thursday, January 29: ROTB Carnival Edition 

Friday, January 30: Miss OECS Pageant 

Saturday, January 31: Calypso Semi-Finals; St. Joseph Village Carnival

February 2026: 

Sunday, February 1: Carnival Princess Show 

Thursday, February 5: Mas Jamboree (DSC); ROTB Carnival Edition 

Friday, February 6: Junior Calypso Bouyon Monarch; LCD – Coolé Fete Neon 

Saturday, February 7: Marigot Village Carnival; Mahaut Village Carnival

Sunday, February 8: Wine Down; Miss Teen Dominica 

Tuesday, February 10: Bouyon Day, Streets of Roseau 

Wednesday, February 11: Hall of Fame, The Road Icons 

Thursday, February 12: ROTB Carnival Edition; Fantacy Fitness Fusion; Carnival Gopwell; Miss Dominica Pageant 

Friday, February 13: SunRise; Prime Breakfast Carnival Edition; Welcome to Paradise (Ecstasy Mas); Drift – The Barge Boat Party 

Saturday, February 14: Brunch'D – All Inclusive; Calypso Finals; Bord La Mer; Viva La Carnival 

Sunday, February 15: Colihaut Dimanche Gras; Opulence; Bouyon For Breakfast; Pinkkin Hawaiian Fiesta; The Rotary Souse & Punch; Kiddies Carnival 

Monday, February 16: Chromos Jouvert; Immortals; More Powder 7.0; Lumi-Nation

Monday, February 16: Carnival Monday Street Parade: Youth Mas (School Bands); Revel Carnival T-Shirt; Band Mega Monday – TK International; Lumi-Nite; KluBird Traditional Monday 

Tuesday, February 17: Carnival Tuesday Street Parade: Pretty Mas (Winners Parade, Thunderbirds, Ecstasy Mas, Hysteria Mas, Fantacy Tribe, Pulse Experience); Traditional Mas (Traditional Parade, Old Time Sake (Ole Mas Band), AfriKulture Stilt Walkers) 

Wednesday, February 18: Tewé Vaval (Dublancc/Bioche); Tewé Vaval (Kalinago Territory); Kiss The Sky 

Thursday, February 19: ROTB Carnival Edition

Friday, February 20: Malkase 6.0 

Thursday, February 26: ROTB Carnival Edition

